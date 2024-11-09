На Западе выросли продажи антиутопий после победы Трампа на выборах
После победы Дональда Трампа на выборах в США на Западе резко выросли продажи книг о тирании, антиутопиях, феминизме и ультраправой политике, сообщает The Guardian.
Например, произведение «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд поднялось более чем на 400 позиций и сейчас занимает третье место в чарте бестселлеров Amazon в США. Напомним, действие книги происходит в тоталитарном обществе, где женщин заставляют размножаться.
Также наблюдается резкий всплеск интереса к таким произведениям, как «1984», «О тирании», «Демократия в ретрограде», «Мужчины объясняют мне вещи» и «Мужчины, которые ненавидят женщин».
Ранее главный редактор иранского электронного журнала «Караван» Сейид Хосейн Табатабаий рассказал НСН, что Федор Достоевский, Лев Толстой и Михаил Шолохов – самые популярные русские писатели в Иране, а любимый книжный персонаж – Раскольников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru