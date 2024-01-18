СМИ: трафик в Суэцком канале упал до минимума с 2021 года

По информации СМИ, на прошлой неделе по каналу в среднем проходили 49 танкеров, сухогрузов и контейнеровозов. За аналогичный период 2023 года показатель составлял 70 судов. Пик пришелся на июнь — 83 корабля.

Сравнимый с текущим трафик зафиксирован в конце марта 2021 года, когда застрявший контейнеровоз «Эвер Гривен» перекрыл движение по каналу.

Как сообщил телеканала SkyNews, из-за атак йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) стоимость перевозок через Суэцкий канал выросла на 310%, отмечает «Радиоточка НСН».

