СМИ: трафик в Суэцком канале упал до минимума с 2021 года
Количество проводок коммерческих судов через Суэцкий канал упало до минимального уровня с марта 2021 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Международный валютный фонд и Оксфордский университет.
По информации СМИ, на прошлой неделе по каналу в среднем проходили 49 танкеров, сухогрузов и контейнеровозов. За аналогичный период 2023 года показатель составлял 70 судов. Пик пришелся на июнь — 83 корабля.
Сравнимый с текущим трафик зафиксирован в конце марта 2021 года, когда застрявший контейнеровоз «Эвер Гривен» перекрыл движение по каналу.
Как сообщил телеканала SkyNews, из-за атак йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) стоимость перевозок через Суэцкий канал выросла на 310%, отмечает «Радиоточка НСН».
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