В Ингушетии произошло два землетрясения за день

По информации ведомства, подземные толчки зафиксированы в Сунженском районе. Их магнитуда составила 3,6.

«Погибших и пострадавших нет. Разрушений также не наблюдается», - уточнили в МЧС.

Подземные толчки магнитудой 4,0 зафиксированы 1 мая на границе Киргизии и Таджикистана. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, передает «Радиоточка НСН».

