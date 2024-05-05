В Ингушетии произошло два землетрясения за день
5 мая 202416:33
На территории Ингушетии в воскресенье, 5 мая, произошло два землетрясения, сообщило республиканское управление МЧС.
По информации ведомства, подземные толчки зафиксированы в Сунженском районе. Их магнитуда составила 3,6.
«Погибших и пострадавших нет. Разрушений также не наблюдается», - уточнили в МЧС.
Подземные толчки магнитудой 4,0 зафиксированы 1 мая на границе Киргизии и Таджикистана. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru