В Ингушетии произошло два землетрясения за день

На территории Ингушетии в воскресенье, 5 мая, произошло два землетрясения, сообщило республиканское управление МЧС.

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3

По информации ведомства, подземные толчки зафиксированы в Сунженском районе. Их магнитуда составила 3,6.

«Погибших и пострадавших нет. Разрушений также не наблюдается», - уточнили в МЧС.

Подземные толчки магнитудой 4,0 зафиксированы 1 мая на границе Киргизии и Таджикистана. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеИнгушетия

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