В Москве спрогнозировали заморозки в ночь на 6 мая
5 мая 202416:46
Температура воздуха в столице в ночь на 6 мая может опуститься ниже нуля, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Горожан предупредили о возможном понижении температуры воздуха до минус двух градусов. Рекомендовано ограничить время пребывания на улице.
«При выходе из дома следует выбирать удобную, просторную теплую одежду и обувь», - говорится в заявлении.
Вечером 3 мая ряд российских регионов накрыл снегопад. В Екатеринбурге из-за плохой погоды задержали 70 авиарейсов, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru