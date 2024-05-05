В Москве спрогнозировали заморозки в ночь на 6 мая

Температура воздуха в столице в ночь на 6 мая может опуститься ниже нуля, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Погода отстает»: Вильфанд пообещал москвичам мокрый снег на 9 мая

Горожан предупредили о возможном понижении температуры воздуха до минус двух градусов. Рекомендовано ограничить время пребывания на улице.

«При выходе из дома следует выбирать удобную, просторную теплую одежду и обувь», - говорится в заявлении.

Вечером 3 мая ряд российских регионов накрыл снегопад. В Екатеринбурге из-за плохой погоды задержали 70 авиарейсов, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:ЗаморозкиСиноптикиМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры