СМИ: Торнадо в американском штате Айова привел к гибели нескольких человек
Несколько человек погибли в американском штате Айова из-за торнадо, сообщает Associated Press.
Сильнее всего от разгула стихии пострадал городок Гринфилд. Смерч, проходя через населенный пункт, оставил за собой полосу разрушенных жилых домов, поврежденных машин и поваленных деревьев. Пострадала половина населения города. Точное число жертв уточняется.
В соседних с Айовой штатах Иллинойсе и Висконсине торнадо оставило без электричества более 130 тысяч человек.
Ранее стало известно, что более 100 человек числятся пропавшими без вести после торнадо в Кентукки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru