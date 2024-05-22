СМИ: Торнадо в американском штате Айова привел к гибели нескольких человек

Несколько человек погибли в американском штате Айова из-за торнадо, сообщает Associated Press.

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Сильнее всего от разгула стихии пострадал городок Гринфилд. Смерч, проходя через населенный пункт, оставил за собой полосу разрушенных жилых домов, поврежденных машин и поваленных деревьев. Пострадала половина населения города. Точное число жертв уточняется.

В соседних с Айовой штатах Иллинойсе и Висконсине торнадо оставило без электричества более 130 тысяч человек.

Ранее стало известно, что более 100 человек числятся пропавшими без вести после торнадо в Кентукки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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