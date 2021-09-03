Число жертв урагана «Ида» в США выросло до 45

Как минимум 45 человек погибли в США из-за последствий урагана «Ида», передает CNN.

В штате Вирджиния введен режим ЧС из-за тропической депрессии «Ида»

Больше всего жертв в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. Также есть погибшие в штате Пенсильвания. Власти этих территторий ввели режим чрезвычайной ситуации.

За несколько часов в Нью-Йорке выпало 15-25 см осадков. Жителей предупредили о подтоплениях и торнадо.

Мэр Нью-Йорка назвал потоп в городе «историческим», отметив рекордный объем осадков.

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ФОТО: Pixabay
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