Число жертв урагана «Ида» в США выросло до 45

Больше всего жертв в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. Также есть погибшие в штате Пенсильвания. Власти этих территторий ввели режим чрезвычайной ситуации.

За несколько часов в Нью-Йорке выпало 15-25 см осадков. Жителей предупредили о подтоплениях и торнадо.

Мэр Нью-Йорка назвал потоп в городе «историческим», отметив рекордный объем осадков.

