СМИ: Токио обеспокоен военной деятельностью России на Дальнем Востоке

Японию беспокоит военная деятельность России на Дальнем Востоке и стратегическое взаимодействие с Китаем, сообщает NHK со ссылкой на японского министра обороны Синдзиро Коидзуми.

По его словам, Москва продолжает такую деятельность на Дальнем Востоке, включая «северные территории» (в Японии так называют острова южных Курил Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи). Глава военного ведомства указал, что, несмотря на повышение необходимости укреплять оборону на юго-западных рубежах Японии, «Хоккайдо по-прежнему остается важным регионом с точки зрения обороны».

Коидзуми отметил, что сроки размещения на базе Камифурано на Хоккайдо ракет большой дальности, способных наносить ответные удары по базам противника, пока находятся на рассмотрении.

Сегодня у России есть возможность для нормализации отношений с Японией, полностью восстановить их можно будет после окончания спецоперации и отмены санкций. Об этом НСН заявил старший научный сотрудник Центра японских исследований института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков.

Фото: digital.gov.ru
