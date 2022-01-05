СМИ: Токаев планирует отправить правительство Казахстана в отставку

По данным издания, которое ссылается на свои источники, это произойдет утром 5 января.

2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы, призвав снизить цены на сжиженный газ. По их словам, с 1 января 2022 года цена за литр топлива возросла до 120 тенге ($0,27). Протестующие требовали снизить ее до 50-60 тенге. Президент поручил правительству рассмотреть ситуацию в регионе. 4 января после встречи с протестующими комиссия объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Однако таких же мер требуют в других регионах. В настоящее время акции протеста проходят также в центре Алма-Аты и Нур-Султане. В городе Актау в Казахстане ряд силовиков стали переходить на сторону протестующих

