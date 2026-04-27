Суд оштрафовал Pinterest и TikTok на 10,5 млн рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал соцсети TikTok и Pinterest. Как пишет РИА Новости, общая сумма штрафов составила 10,5 млн рублей.
В частности, Pinterest была признана виновной в отказе от мониторинга запрещённого контента и принятия мер по ограничению доступа. Платформу оштрафовали на 3,5 млн рублей.
Санкции в отношении TikTok были приняты по аналогичной статье, однако в данном случае речь идёт о повторном нарушении. В итоге соцсеть отштрафовали на семь млн рублей.
Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в заявил «Радиоточке НСН», что TikTok в России следует запретить.
