СМИ: Tesla столкнулась с падением поставок

Поставки электромобилей Tesla в июне могут упасть на 3,7%, пишет Reuters.

В Литве два электромобиля Tesla Cybertruck изъяли из-за антироссийских санкций

Если объемы поставок действительно сократятся, то это случится впервые в истории компании.

Эксперты объясняют такой прогноз общими проблемами рынка электромобилей, конкуренцией с Китаем, который предлагает более дешевые варианты, а также отсутствием бюджетных новинок.

Ранее компания Tesla отозвала 125 227 машин на фоне проблем с системой безопасности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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