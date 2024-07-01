СМИ: Tesla столкнулась с падением поставок

Если объемы поставок действительно сократятся, то это случится впервые в истории компании.

Эксперты объясняют такой прогноз общими проблемами рынка электромобилей, конкуренцией с Китаем, который предлагает более дешевые варианты, а также отсутствием бюджетных новинок.

Ранее компания Tesla отозвала 125 227 машин на фоне проблем с системой безопасности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

