СМИ: Tesla столкнулась с падением поставок
1 июля 202417:39
Поставки электромобилей Tesla в июне могут упасть на 3,7%, пишет Reuters.
Если объемы поставок действительно сократятся, то это случится впервые в истории компании.
Эксперты объясняют такой прогноз общими проблемами рынка электромобилей, конкуренцией с Китаем, который предлагает более дешевые варианты, а также отсутствием бюджетных новинок.
Ранее компания Tesla отозвала 125 227 машин на фоне проблем с системой безопасности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru