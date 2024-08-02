СМИ: Террористы из Мали ездили на Украину для обучения
Террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA были на Украине, сообщает Le Monde.
Они проходили там обучение с небольшими самодельными дронами, оснащенными взрывчаткой. По данным источника издания, у боевиков есть связи с украинцами, «как и со всеми — французами, американцами и другими».
Кроме того, боевики обменялись информацией с украинской стороной о «возможностях и методах работы «Вагнера» и обещания украинцев этим не ограничивались.
Ранее стало известно, что туареги в Мали позировали с украинским флагом после удара по ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru