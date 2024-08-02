СМИ: Террористы из Мали ездили на Украину для обучения

Они проходили там обучение с небольшими самодельными дронами, оснащенными взрывчаткой. По данным источника издания, у боевиков есть связи с украинцами, «как и со всеми — французами, американцами и другими».

Кроме того, боевики обменялись информацией с украинской стороной о «возможностях и методах работы «Вагнера» и обещания украинцев этим не ограничивались.

Ранее стало известно, что туареги в Мали позировали с украинским флагом после удара по ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

