Туареги в Мали позировали с украинским флагом после удара по ЧВК «Вагнер»

Kyiv Post также пишет, что туареги получили разведданные, которые стали основой для успешной военной операции против российских бойцов.

28 июля агентства Reuters и AP распространили заявление повстанческого движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD).

В нем утверждается, что в ходе боевых действий в городе Тинзауатен на севере Мали, недалеко от границы с Алжиром, 25 и 26 июля туареги «полностью разгромили колонну малийской армии и российских наемников», захватив их автомобили и бронетехнику, передает «Радиоточка НСН».