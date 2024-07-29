Туареги в Мали позировали с украинским флагом после удара по ЧВК «Вагнер»

Африканские повстанцы-туареги сфотографировались с украинским флагом после атаки на ЧВК «Вагнер», сообщает англоязычное издание Kyiv Post.

Издание пишет, что 29 июля получило эксклюзивную фотографию от источников в украинском секторе обороны и безопасности. На снимке повстанцы-туареги позируют с украинским флагом после нанесенного ими серьезного удара бойцами из ЧВК «Вагнер» в Мали.

Появились фото наемников из Украины, работающих на туарегов в Африке

Kyiv Post также пишет, что туареги получили разведданные, которые стали основой для успешной военной операции против российских бойцов.

28 июля агентства Reuters и AP распространили заявление повстанческого движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD).

В нем утверждается, что в ходе боевых действий в городе Тинзауатен на севере Мали, недалеко от границы с Алжиром, 25 и 26 июля туареги «полностью разгромили колонну малийской армии и российских наемников», захватив их автомобили и бронетехнику, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Скрин с видео
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