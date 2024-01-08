СМИ: террорист Брейвик впал в «глубокую депрессию» из-за изоляции в тюрьме

Норвежский террорист Андерс Брейвик попросит снять с него ограничения на общение с внешним миром из-за «глубокой депрессии», передает агентство Reuters.

Террорист Брейвик обвинил государство в нарушении его прав

Адвокат массового убийцы Ойстейн Сторрвик заявил, что его клиент больше не хочет жить. Юрист отметил, что террорист находится в «полностью запертом пространстве».

Представители Министерства юстиции страны полагают, что Брейвик продолжает представлять угрозу для общества. Адвокат ведомства Андреас Хьетланд заявил, что террорист придерживается тех же идеологических взглядов.

В феврале 2022 года суд норвежской провинции Телемарк отказал Брейвику в условно-досрочном освобождении, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Day Donaldson
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