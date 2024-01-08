СМИ: террорист Брейвик впал в «глубокую депрессию» из-за изоляции в тюрьме
Норвежский террорист Андерс Брейвик попросит снять с него ограничения на общение с внешним миром из-за «глубокой депрессии», передает агентство Reuters.
Адвокат массового убийцы Ойстейн Сторрвик заявил, что его клиент больше не хочет жить. Юрист отметил, что террорист находится в «полностью запертом пространстве».
Представители Министерства юстиции страны полагают, что Брейвик продолжает представлять угрозу для общества. Адвокат ведомства Андреас Хьетланд заявил, что террорист придерживается тех же идеологических взглядов.
В феврале 2022 года суд норвежской провинции Телемарк отказал Брейвику в условно-досрочном освобождении, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Axios: глава ОАЭ призвал Нетаньяху просить деньги для палестинцев у Зеленского
- Премьер-министр Франции Борн подала в отставку
- Мизулина попросила проверить солиста «Щенков» после выступления обнаженным
- СМИ: террорист Брейвик впал в «глубокую депрессию» из-за изоляции в тюрьме
- Байден отказался отправлять в отставку министра обороны США Остина
- Пять районов Херсонской области остались без света из-за аварии
- Умер чемпион мира по футболу 1974 году Франц Беккенбауэр
- В ДТП на федеральной трассе в Архангельской области погибли три человека
- Школы Нижневартовска перевели на дистант из-за кори
- Главком ВС Швеции призвал граждан готовиться к войне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru