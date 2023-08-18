Террорист Брейвик обвинил государство в нарушении его прав

Адвокат террориста Эйстейн Сторрвик заявил, что Брейвик подает в суд на государство, потому что он находился в крайней изоляции в течение 11 лет. Преступник жалуется, что контактирует только с охранниками.

Окружной суд Осло может рассмотреть иск Брейвика весной 2024 года.

В прошлом году суд норвежской провинции Телемарк отказал Брейвику в условно-досрочном освобождении, передает «Радиоточка НСН».

