Террорист Брейвик обвинил государство в нарушении его прав
Террорист и массовый убийца Андерс Брейвик подал новый иск против властей Норвегии и обвинил государство в нарушении его прав при отбывании наказания. Об этом пишет Reuters.
Адвокат террориста Эйстейн Сторрвик заявил, что Брейвик подает в суд на государство, потому что он находился в крайней изоляции в течение 11 лет. Преступник жалуется, что контактирует только с охранниками.
Окружной суд Осло может рассмотреть иск Брейвика весной 2024 года.
В прошлом году суд норвежской провинции Телемарк отказал Брейвику в условно-досрочном освобождении, передает «Радиоточка НСН».
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