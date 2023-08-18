Террорист Брейвик обвинил государство в нарушении его прав

Террорист и массовый убийца Андерс Брейвик подал новый иск против властей Норвегии и обвинил государство в нарушении его прав при отбывании наказания. Об этом пишет Reuters.

Брейвик заявил, что отошел от насилия и терроризма

Адвокат террориста Эйстейн Сторрвик заявил, что Брейвик подает в суд на государство, потому что он находился в крайней изоляции в течение 11 лет. Преступник жалуется, что контактирует только с охранниками.

Окружной суд Осло может рассмотреть иск Брейвика весной 2024 года.

В прошлом году суд норвежской провинции Телемарк отказал Брейвику в условно-досрочном освобождении, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Day Donaldson
ТЕГИ:Андерс БрейвикНорвегия

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