СМИ: Telegram стал чаще раскрывать властям Франции IP-адреса пользователей
Telegram стал чаще раскрывать по судебным запросам правоохранительных органов Франции IP-адреса и номера телефонов пользователей мессенджера, сообщает BFM TV.
Если в I квартале текущего года это затронуло 17 пользователей, то в III - 632. С июля по сентябрь Telegram удовлетворил 210 запросов, поданных французскими судебными органами, тогда как в I квартале их было четыре, а во II – шесть.
В результате давления на Павла Дурова потребовалось изменение программного обеспечения Telegram, что приводит к ошибкам и сбоям, предположил в эфире НСН бывший заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух.
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