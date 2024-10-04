СМИ: Telegram стал чаще раскрывать властям Франции IP-адреса пользователей

Если в I квартале текущего года это затронуло 17 пользователей, то в III - 632. С июля по сентябрь Telegram удовлетворил 210 запросов, поданных французскими судебными органами, тогда как в I квартале их было четыре, а во II – шесть.

В результате давления на Павла Дурова потребовалось изменение программного обеспечения Telegram, что приводит к ошибкам и сбоям, предположил в эфире НСН бывший заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух.

