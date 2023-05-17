СМИ: телефон экс-министра обороны Франции прослушивали через Pegasus

С помощью нее прослушивали телефон экс-министра. Она стала пятым министром, пострадавшим от прослушки. Также прослушивали бывшего министра образования Жан-Мишеля Бланке, экс-министра развития территорий Жаклин Гуро, главу Министерства обороны Себастьяна Лекорню и бывшего министра-делегата по вопросам жилья Жаклин Гуро.

Всего жертвами Pegasus стали 23 высокопоставленных политика, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон. Выяснить источник вредоносной программы не представляется возможным.

Ранее эксперт рассказал, как выявить шпионскую программу в смартфоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

