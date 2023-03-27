Байден запретил властям пользоваться частным шпионским ПО

Президент США Джозеф Байден запретил властям пользоваться коммерческим шпионский программным обеспечением, сообщает РИА Новости.

В частности, запрещается пользоваться компьютерными программами, которые могут приводить к получению данных без разрешения владельца. Это, как считает Байден, грозит национальной безопасности США.

В Белом доме также указали, что подобное ПО используют зарубежные страны. С их помощью могут следить за диссидентами, правозащитниками и другими.

Ранее бывший директор Национальной Разведки Джон Рэтклифф заявил, что США стоит бояться сближения России и Китая, сообщает НСН.

