Байден запретил властям пользоваться частным шпионским ПО
Президент США Джозеф Байден запретил властям пользоваться коммерческим шпионский программным обеспечением, сообщает РИА Новости.
В частности, запрещается пользоваться компьютерными программами, которые могут приводить к получению данных без разрешения владельца. Это, как считает Байден, грозит национальной безопасности США.
В Белом доме также указали, что подобное ПО используют зарубежные страны. С их помощью могут следить за диссидентами, правозащитниками и другими.
Ранее бывший директор Национальной Разведки Джон Рэтклифф заявил, что США стоит бояться сближения России и Китая, сообщает НСН.
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