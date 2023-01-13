СМИ: Танки Leopard создадут дополнительные трудности для ВСУ

При этом указывается, что обещанное количество единиц техники не сможет изменить расклад на линии боевого соприкосновения. Кроме того, отметило издание, отправка в малых объемах большого количества разнообразной бронетехники — «логистический кошмар» для ВСУ.

Кроме того, вес новых западных танков может превышать 60 тонн, в то время как вес машин производства СССР был не больше 50 тонн. Следовательно, современные машины сложнее спрятать в укрытиях, и они не могут безопасно преодолевать многие мосты в Украине. Также для управления Leopard необходимо четыре танкиста вместо трех.

Ранее в США заявили, что немецкие и британские танки Leopard 2 и Challenger 2, которые Запад согласился поставить Киеву, вряд ли будут воевать в Донбассе из-за сложного технического обслуживания и сомнительной эффективности в бою. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

