СМИ: Танки Leopard создадут дополнительные трудности для ВСУ

Танки Leopard, предназначенные для передачи Польшей Украине, потребуют дополнительных средств для обслуживания техники. Они потребляют больше топлива, чем танки производства СССР, используемые ВСУ. Об этом заявило американское издание Breaking Defense.

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При этом указывается, что обещанное количество единиц техники не сможет изменить расклад на линии боевого соприкосновения. Кроме того, отметило издание, отправка в малых объемах большого количества разнообразной бронетехники — «логистический кошмар» для ВСУ.

Кроме того, вес новых западных танков может превышать 60 тонн, в то время как вес машин производства СССР был не больше 50 тонн. Следовательно, современные машины сложнее спрятать в укрытиях, и они не могут безопасно преодолевать многие мосты в Украине. Также для управления Leopard необходимо четыре танкиста вместо трех.

Ранее в США заявили, что немецкие и британские танки Leopard 2 и Challenger 2, которые Запад согласился поставить Киеву, вряд ли будут воевать в Донбассе из-за сложного технического обслуживания и сомнительной эффективности в бою. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПольшаТанки
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