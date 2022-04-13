СМИ: таможенная служба Нидерландов заявила о задержании 20 российских яхт

Таможенное управление Нидерландов, из-за санкций против России, взяло под усиленный контроль уже 20 яхт, сообщает CNN со ссылкой на заявление министерства финансов страны.

Нидерланды запретили 14 российским яхтам покидать страну из-за санкций

В документе говорится, что данные суда «не могут быть переданы другой стороне или экспортированы». При этом отмечается, что официальные лица выявили связь между россиянами из санкционного списка и яхтами только в двух случаях.

По данным телеканала, 14 из этих «российских яхт» находятся на стадии строительства, четыре - на обслуживании, а ещё две - на хранении.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что намерен конфисковывать имущество «российских олигархов», сообщает RT.

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ФОТО: twitter.com
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