СМИ: таможенная служба Нидерландов заявила о задержании 20 российских яхт

В документе говорится, что данные суда «не могут быть переданы другой стороне или экспортированы». При этом отмечается, что официальные лица выявили связь между россиянами из санкционного списка и яхтами только в двух случаях.

По данным телеканала, 14 из этих «российских яхт» находятся на стадии строительства, четыре - на обслуживании, а ещё две - на хранении.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что намерен конфисковывать имущество «российских олигархов», сообщает RT.

