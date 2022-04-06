Нидерланды запретили 14 российским яхтам покидать страну из-за санкций
Нидерландские власти запретили 14 яхтам, принадлежащим россиянам, покинуть страну из-за санкций против РФ. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что 12 судов были построены по отдельному заказу российских владельцев. При этом МИД направил в парламент письмо с информацией о введении таких мер. До этого аналогичные меры ввели власти Финляндии, Великобритании, Дании и других стран.
Евросоюз ввел санкции против миллиардеров и бизнесменов из России после начала российской военной спецоперации на Украине. Отмечается, что целью этого стал запрет на перемещение активов и заморозка имущества. Такими же мерам воспользовались и власти Соединенных Штатов.
Многие российские миллиардеры за год остались без существенной части капиталов, их суммарное состояние сократилось с $606,2 млрд до $352,8 млрд (на 42%), а общее число - с123 до 88 человек.
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