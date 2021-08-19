СМИ: Талибы предложат представителям прежней власти места в правительстве
Представитель движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) заявил, что сотрудникам предыдущей администрации предложат места в новом правительстве, передает агентство Рейтер.
Отмечается, что на данный момент проводятся консультации с представителями прежней власти.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность сотрудничать с запрещенным в РФ движением «Талибан», которое пришло к власти в Афганистане.
Боевики 15 августа взяли Кабул без боя, в настоящий момент радикалы контролируют 90% территории страны. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что сложил с себя полномочия и сбежал из страны, чтобы не допустить боев и кровопролития. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.
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