СМИ: Талибы предложат представителям прежней власти места в правительстве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность сотрудничать с запрещенным в РФ движением «Талибан», которое пришло к власти в Афганистане.

Боевики 15 августа взяли Кабул без боя, в настоящий момент радикалы контролируют 90% территории страны. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что сложил с себя полномочия и сбежал из страны, чтобы не допустить боев и кровопролития. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

