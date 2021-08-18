«Трансформация по-афгански». Теперь талибы используют женщин для имиджа

«Жизнь женщин в Афганистане не изменится никак. При этом сейчас к власти пришло новое поколение талибов, которое хорошо помнит, как в прошлый период их «вышибали» американцы. Они стараются сегодня сформировать во внешнем окружении некий имидж трансформировавшихся, современных и соблюдающих различные права и разнообразие в общественной жизни. Но это не более, чем создание имиджа по внешнему периметру. Идеология талибов не изменилась, – она какой была, такой и осталась», - сказал Чупрыгин.

При этом он отметил, что отношение к женщинам в разных провинциях Афганистана может отличаться.

«Есть еще одна очень серьезная вещь. В разных провинциях, которые захватили талибы, происходят разные вещи. Они зависят от характеров полевых командиров, пришедших к управлению той или иной провинцией. Например, в Балхе, судя по всему, есть попытка показать себя умеренными, а в других провинциях – наоборот. Согласно поступающей из разных точек Афганистана информации, в одном месте застрелили женщину за то, что она шла без хиджаба, в другом угрожают бывшему губернатору или меру, первой женщине, которая там была», - отметил политолог.

По его словам, информация о браках талибов с несовершеннолетними достоверна, однако не всегда их можно назвать «принудительными».

«Эти случаи распространены повсеместно, поэтому сведения о них абсолютно достоверны. По шариату понятие «совершеннолетняя девушка» практически отсутствует. Поэтому сложно говорить, насильно это происходит или нет. В каких-то случаях это насильно, когда семья достаточно просвещенная, а в каких-то случаях, это не насильный, а традиционный способ», - пояснил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ.

Чупрыгин также объяснил, зачем талибы сожгли парк развлечений.

«Недавно сожгли парк развлечений. Возникает вопрос – зачем? Этому есть объяснение. На карусели лошадки, а это изображение живого существа. С точки зрения догматического ислама, это недопустимо, поскольку является идолизацией, поклонением и фетишем. Идеологическая позиция талибов не изменилась, поэтому вряд ли изменится что-либо другое», - заключил собеседник НСН.

Ранее талибы гарантировали, что права женщин на работу и образование будут соблюдаться в случае, если они не противоречат исламу.

«Мы – мусульмане, и права, которые священная религия ислам дала женщинам, гарантированы. Это наша ответственность, если это право на образование или на работу, или на что-то еще»,- заявил официальный представитель политического офиса «Талибана» Мухаммад Наим.