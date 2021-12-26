СМИ: Талибы ликвидировали два министерства и курировавшие выборы комиссии
Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) упразднило два министерства- по вопросам мира и по парламентским делам, сообщает в воскресенье, 26 декабря, Associated Press.
Также афганские власти приняли решение прекратить работу двух специальных комиссий, связанных с организацией выборов.
Представитель сформированного талибами правительства Биляль Карими объяснил, что комиссии и министерства «не нужны в нынешней ситуации в Афганистане».
Ранее радикальное движение «Талибан» издало указ, регулирующий права женщин. Документ опубликовал замминистра информации и культуры во временном правительстве Афганистана Забихулла Муджахид в своем Twitter.
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