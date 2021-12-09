Гражданам Афганистана начали отказывать во въезде в США
В США начали отказывать во въезде гражданам Афганистана в рамках процедуры «гуманитарной защиты», сообщает американский новостной веб-сайт Axios.
Эта программа действует в течение двух лет. К ней могут присоединиться люди, которые «боятся причинения вреда из-за повсеместных проявлений насилия». Они могут подать заявку на предоставление убежища в США, статуса беженца или получить специальную иммиграционную визу.
По данным источника, ежегодно в госорганы поступает примерно две тысячи заявок для въезда в страну по этой программе. При этом в последнее время в ведомство поступило больше 30 тысяч обращений.
По словам представителя министерства национальной безопасности США, с лета в рамках этой программы въезд уже был одобрен более, чем 100 гражданам Афганистана, в том числе и тем, кто еще не получил специальные иммиграционные визы или другую легальную защиту. При этом, издание сообщает, что наблюдаются десятки отказов в предоставлении помощи.
В источнике отмечается, что примерно пять тысяч эвакуированных из Афганистана человек являются гражданами США, а около 75 тысяч – Афганистана. Некоторые из них могут получить специальные визы, так как они или члены их семей помогали Штатам. К тому же, помощь при въезде была оказана журналистам и правозащитникам, обладателям грин-карт, а также семьям граждан США.
Около 36 тысяч эвакуированных человек разместили на местах в Соединенных Штатах, примерно 35 тысяч - на военных базах в США. Еще 3,2 тысячи граждан Афганистана ожидают въезда в страну.
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