Гражданам Афганистана начали отказывать во въезде в США

В США начали отказывать во въезде гражданам Афганистана в рамках процедуры «гуманитарной защиты», сообщает американский новостной веб-сайт Axios.

Эта программа действует в течение двух лет. К ней могут присоединиться люди, которые «боятся причинения вреда из-за повсеместных проявлений насилия». Они могут подать заявку на предоставление убежища в США, статуса беженца или получить специальную иммиграционную визу.

По данным источника, ежегодно в госорганы поступает примерно две тысячи заявок для въезда в страну по этой программе. При этом в последнее время в ведомство поступило больше 30 тысяч обращений.

По словам представителя министерства национальной безопасности США, с лета в рамках этой программы въезд уже был одобрен более, чем 100 гражданам Афганистана, в том числе и тем, кто еще не получил специальные иммиграционные визы или другую легальную защиту. При этом, издание сообщает, что наблюдаются десятки отказов в предоставлении помощи.