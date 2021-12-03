В Афганистане издали указ о женских правах
Радикальное движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) издало указ, регулирующий права женщин. Документ опубликовал замминистра информации и культуры во временном правительстве Афганистана Забихулла Муджахид в своем Twitter.
Документ подписал верховный лидер боевиков Хайбатулла Ахундзада. Согласно нему, женщину нельзя принуждать к вступлению в брак. Кроме того, женщина не может стать объектом перемирия или прекращения вражды» между мужчинами.
По этому закону устанавливаются также имущественные отношения в семье в случае гибели мужа. Так, вдова может претендовать на часть его имущества, а также распоряжаться своей дальнейшей судьбой самостоятельно. Также ей позволяется выйти замуж второй раз.
При этом ранее в Афганистане прекратилась трансляция отдельных программ с участием женщин. Об этом заявило министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.
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