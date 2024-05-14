СМИ: Тайвань зафиксировал приближение к острову 23 самолетов и БПЛА Китая

Отмечается, что полеты военной авиации и других воздушных аппаратов КНР начались около 17:00 (12:00 мск). Согласно данным, среди них были истребители Су-30 и беспилотные летательные аппараты. Других подробностей в сообщении не приводится.

Ранее Китай призвал США прекратить вооружать Тайвань и вместо этого поддержать мирное воссоединение КНР. В КНР отметили, что самая большая угроза миру в Тайваньском проливе — сепаратистские действия выступающих за независимость острова сил, «внешнее попустительство и поддержка», передает «Радиоточка НСН».

