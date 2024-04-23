В Китае призвали США прекратить вооружать Тайвань

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, самая большая угроза миру в Тайваньском проливе — сепаратистские действия выступающих за независимость острова сил, «внешнее попустительство и поддержка».

«Китай не намерен мириться с таким положением вещей, решительно выступает против недавних неправомерных слов и действий США по тайваньскому вопросу, призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике», — говорится в заявлении.

В Пекине призвали на деле подтвердить слова американского президента Джо Байдена о том, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня. КНР призвала США предпринять шаги против независимости острова, прекратить вооружать его и вмешиваться во внутренние дела Китая, выступить за мирное воссоединение КНР.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что не существует силы, которая могла бы разделить материковый Китай и Тайвань, напоминает «Свободная пресса».

