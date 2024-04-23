В Китае призвали США прекратить вооружать Тайвань
Китай призвал США прекратить вооружать Тайвань и вместо этого поддержать мирное воссоединение КНР. Об этом заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании китайского МИД, передает Центральное телевидение Китая.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, самая большая угроза миру в Тайваньском проливе — сепаратистские действия выступающих за независимость острова сил, «внешнее попустительство и поддержка».
«Китай не намерен мириться с таким положением вещей, решительно выступает против недавних неправомерных слов и действий США по тайваньскому вопросу, призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике», — говорится в заявлении.
В Пекине призвали на деле подтвердить слова американского президента Джо Байдена о том, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня. КНР призвала США предпринять шаги против независимости острова, прекратить вооружать его и вмешиваться во внутренние дела Китая, выступить за мирное воссоединение КНР.
Ранее китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что не существует силы, которая могла бы разделить материковый Китай и Тайвань, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине захотели переименовать более 300 «связанных с Россией» топонимов
- СМИ: Киев запретил оказание консульских услуг за границей мужчинам 18-60 лет
- В Малайзии два военных вертолета разбились во время репетиции парада
- В Китае призвали США прекратить вооружать Тайвань
- Над Белгородской областью уничтожили четыре реактивных снаряда «Ольха»
- СМИ: В Софии возобновили демонтаж памятника Советской армии
- «Роскосмос» предложил продолжить пуски с Байконура после 2025 года
- «Алмаз-Антей»: ЗРК РФ справятся с ракетами Taurus
- Журналист Карлсон: Возможная конфискация активов РФ является кражей
- Чибис намерен встречаться с гражданами даже после покушения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru