Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной чертой
3 апреля 202401:32
Тайваньский вопрос является красной чертой в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление китайского лидера КНР Си Цзиньпин во время его беседы с президентом США Джо Байденом.
Он отметил, что не намерен просто мириться с сепаратистской деятельностью сил за независимость Тайваня.
Си Цзиньпин также указал, что в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами усиливаются негативные факторы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной чертой
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru