Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной чертой

Он отметил, что не намерен просто мириться с сепаратистской деятельностью сил за независимость Тайваня.

Си Цзиньпин также указал, что в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами усиливаются негативные факторы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

