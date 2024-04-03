Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной чертой

Тайваньский вопрос является красной чертой в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление китайского лидера КНР Си Цзиньпин во время его беседы с президентом США Джо Байденом.

Си Цзиньпин: От отношений Китая и США зависит будущее человечества

Он отметил, что не намерен просто мириться с сепаратистской деятельностью сил за независимость Тайваня.

Си Цзиньпин также указал, что в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами усиливаются негативные факторы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: cpc.people.com.cn
ТЕГИ:СШАТайваньКитайСи Цзиньпин

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