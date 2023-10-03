СМИ: сын Байдена может быть связан с европейской сетью секс-торговли
Банковские следователи подозревали сына американского лидера Джо Байдена Хантера в связи с «восточноевропейской сетью секс-торговли людьми» сообщает Daily Mail со ссылкой на документы Министерства финансов Соединенных Штатов.
Также речь может идти о фальсификации чеков для выплат проституткам. Следователи наблюдали за несколькими клиентами банка Wells Fargo, подозреваемыми в участии в сети незаконной секс-торговли людьми. В схеме был замешан Хантер.
Сетью связана находящаяся в Китае компания, в которую отправлялись деньги.
Ранее деловой партнер сына главы США Хантера Байдена Девон Арчер, выступая с показаниями в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США подтвердил, что Хантер более 20 раз пользовался именем своего отца как «брендом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru