СМИ: сын Байдена может быть связан с европейской сетью секс-торговли

Банковские следователи подозревали сына американского лидера Джо Байдена Хантера в связи с «восточноевропейской сетью секс-торговли людьми» сообщает Daily Mail со ссылкой на документы Министерства финансов Соединенных Штатов.

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Также речь может идти о фальсификации чеков для выплат проституткам. Следователи наблюдали за несколькими клиентами банка Wells Fargo, подозреваемыми в участии в сети незаконной секс-торговли людьми. В схеме был замешан Хантер.

Сетью связана находящаяся в Китае компания, в которую отправлялись деньги.

Ранее деловой партнер сына главы США Хантера Байдена Девон Арчер, выступая с показаниями в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США подтвердил, что Хантер более 20 раз пользовался именем своего отца как «брендом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаПроституцияПрезидент СШАДжо Байден

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