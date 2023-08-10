Байден: Информация об участии в бизнесе сына – лож

Журналист телеканала Fox News попросил президента прокомментировать выступление в Конгрессе США Девона Арчера, который ранее являлся деловым партнером Хантера Байдена. Он уведомил законодателей, что Джо Байден, когда занимал пост вице-президентв США, неоднократно участвовал по громкой связи в разговорах его сына с деловыми партнерами.

«Я знал, что у вас будет мерзкий вопрос», — ответил глава Белого дома. По его словам, данная информация неправдива.

Ранее деловой партнер сына главы США Хантера Байдена Девон Арчер, выступая с показаниями в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США подтвердил, что Хантер более 20 раз пользовался именем своего отца как «брендом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

