Байден: Информация об участии в бизнесе сына – лож
Американский лидер Джо Байден заявил, что представленные американскими парламентариями показания о его участии в бизнесе сына не соответствуют действительности, сообщает РИА Новости на пресс-пул Белого дома.
Журналист телеканала Fox News попросил президента прокомментировать выступление в Конгрессе США Девона Арчера, который ранее являлся деловым партнером Хантера Байдена. Он уведомил законодателей, что Джо Байден, когда занимал пост вице-президентв США, неоднократно участвовал по громкой связи в разговорах его сына с деловыми партнерами.
«Я знал, что у вас будет мерзкий вопрос», — ответил глава Белого дома. По его словам, данная информация неправдива.
Ранее деловой партнер сына главы США Хантера Байдена Девон Арчер, выступая с показаниями в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США подтвердил, что Хантер более 20 раз пользовался именем своего отца как «брендом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru