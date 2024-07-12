СМИ: Сын Николаса Кейджа задержан после нападения с оружием на мать
12 июля 202405:36
В США правоохранительные органы задержали сына голливудского актера Николаса Кейджа, сообщает USA Today.
33-летний Уэстон с оружием напал на свою мать – 57-летнюю актрису и модель Кристину Фултон. По данным издания, у сына актера проблемы с психикой. Во время нападения на мать он был вооружен.
Ранее стало известно, что Кейдж снимется в хорроре об Иисусе Христе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru