СМИ: Сын Николаса Кейджа задержан после нападения с оружием на мать

33-летний Уэстон с оружием напал на свою мать – 57-летнюю актрису и модель Кристину Фултон. По данным издания, у сына актера проблемы с психикой. Во время нападения на мать он был вооружен.

Ранее стало известно, что Кейдж снимется в хорроре об Иисусе Христе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

