СМИ: Сын Николаса Кейджа задержан после нападения с оружием на мать

В США правоохранительные органы задержали сына голливудского актера Николаса Кейджа, сообщает USA Today.

Актер Николас Кейдж заявил, что готовится к завершению карьеры

33-летний Уэстон с оружием напал на свою мать – 57-летнюю актрису и модель Кристину Фултон. По данным издания, у сына актера проблемы с психикой. Во время нападения на мать он был вооружен.

Ранее стало известно, что Кейдж снимется в хорроре об Иисусе Христе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP / Chris Young
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