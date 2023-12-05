Актер Николас Кейдж заявил, что готовится к завершению карьеры
Американский актер Николас Кейдж заявил, что готовится к завершению своей карьеры.
В интервью журналу Vanity Fair артист сказал, что уже практически не снимается в кино. Причина может крыться в том, что отец Николаса скончался в возрасте 75 лет и, если брать его модель, на которую опирается актер, то ему нужно распланировать 15 лет своей жизни, ведь скоро ему стукнет 60.
Кейдж считается одним из самых продуктивных актеров Голливуда. Он предположил, что ему осталось три-четыре фильма, над которыми он уже работает.
Ранее российская актриса Юлия Пересильд заявила, что решила начать карьеру певицы и выпустить свой первый альбом, передает RT.
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