СМИ: сотрудники SpaceX жалуются на поведение Маска
Работники SpaceX работают над коллективной жалобой руководству на основателя и владельца компании Илона Маска, сообщает The Verge.
В коллективном письме говорится, что публичное поведение бизнесмена отвлекает и вызывает чувство стыда, особенно в последние недели. Среди поводов для недовольства поведением Маска называются обвинения в сексуальных домогательствах.
Миллиардер ранее категорически отверг их, однако его грубая реакция на них в соцсетях и сообщения СМИ о выплате 250 тысяч долларов обвинившей его стюардессе за молчание, вызвали широкий общественный резонанс.
Напомним, Илону Макску и его компаниям предъявлен судебный иск на 258 млрд долларов в связи с продвижением ими криптовалюты Dogecoin. Истцом выступает Кит Джонсон, который требует возмещения ущерба.
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