СМИ: сотрудники SpaceX жалуются на поведение Маска

В коллективном письме говорится, что публичное поведение бизнесмена отвлекает и вызывает чувство стыда, особенно в последние недели. Среди поводов для недовольства поведением Маска называются обвинения в сексуальных домогательствах.

Миллиардер ранее категорически отверг их, однако его грубая реакция на них в соцсетях и сообщения СМИ о выплате 250 тысяч долларов обвинившей его стюардессе за молчание, вызвали широкий общественный резонанс.

Напомним, Илону Макску и его компаниям предъявлен судебный иск на 258 млрд долларов в связи с продвижением ими криптовалюты Dogecoin. Истцом выступает Кит Джонсон, который требует возмещения ущерба.

