СМИ: Сын Байдена стал участвовать в общении отца с помощниками после дебатов

Это произошло после неудачных дебатов с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. Байден-младший стал общаться со старшими сотрудниками Белого дома, он присутствует на встречах отца со своей командой. Некоторые помощники Байдена были удивлены присутствием его сына во время обсуждения некоторых вопросов, сообщает телеканал со ссылкой на источники.

Хантер Байден внимательно консультирует своего отца на фоне вопросов о том, стоит ли Байдену продолжать свою предвыборную кампанию.

Тем временем, рейтинг одобрения действующего американского лидера, кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена достиг нового минимума — 43%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

