В Белом доме заявили, что Байден не страдает деменцией

Президент США Джо Байден не имеет дегенеративных заболеваний, деменции, болезни Альцгеймера или чего-либо подобного. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Противники действующего американского президента во главе с президентом Дональдом Трампом регуялрно обвиняют его в слабоумии, деменции и фактически полной недееспособности.

СМИ: Демпартия США может выдвинуть Байдена на выборы уже 21 июля

27 июня (ночью 28 июня по мск) Байден и Трамп провели первые президентские дебаты на телеканале CNN. Многие эксперты отметили неудачу Байдена из-за его относительной медлительности и иногда запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ сообщили о панике среди демократов и даже о возможном обсуждении замены Байдена в президентской гонке.

NYT в своей статье отмечало, что некоторые демократы уже высказали мнение о необходимости найти нового кандидата от партии на предстоящих выборах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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