В Белом доме заявили, что Байден не страдает деменцией

Президент США Джо Байден не имеет дегенеративных заболеваний, деменции, болезни Альцгеймера или чего-либо подобного. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Противники действующего американского президента во главе с президентом Дональдом Трампом регуялрно обвиняют его в слабоумии, деменции и фактически полной недееспособности.