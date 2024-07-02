В Белом доме заявили, что Байден не страдает деменцией
Президент США Джо Байден не имеет дегенеративных заболеваний, деменции, болезни Альцгеймера или чего-либо подобного. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Противники действующего американского президента во главе с президентом Дональдом Трампом регуялрно обвиняют его в слабоумии, деменции и фактически полной недееспособности.
27 июня (ночью 28 июня по мск) Байден и Трамп провели первые президентские дебаты на телеканале CNN. Многие эксперты отметили неудачу Байдена из-за его относительной медлительности и иногда запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ сообщили о панике среди демократов и даже о возможном обсуждении замены Байдена в президентской гонке.
NYT в своей статье отмечало, что некоторые демократы уже высказали мнение о необходимости найти нового кандидата от партии на предстоящих выборах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru