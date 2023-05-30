Еврокомиссия пригрозила Польше санкциями из-за создания комиссии по изучению влияния России

Евросоюз (ЕС) исследует решение Варшавы о создании комиссии по изучению влияния России, позволяющей лишать граждан права избрания на государственные должности во внесудебном порядке. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, сообщило агентство РИА Новости.

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По его словам, такое решение польских властей вызывает обеспокоенность. Рейндерс также заявил, что Еврокомиссия может в случае необходимости принять все необходимые меры.

Ранее посол США в Польше Марк Бжезиньский заявил, что создание такой комиссии приведет к ограничению прав избирателей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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