Еврокомиссия пригрозила Польше санкциями из-за создания комиссии по изучению влияния России
Евросоюз (ЕС) исследует решение Варшавы о создании комиссии по изучению влияния России, позволяющей лишать граждан права избрания на государственные должности во внесудебном порядке. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, сообщило агентство РИА Новости.
По его словам, такое решение польских властей вызывает обеспокоенность. Рейндерс также заявил, что Еврокомиссия может в случае необходимости принять все необходимые меры.
Ранее посол США в Польше Марк Бжезиньский заявил, что создание такой комиссии приведет к ограничению прав избирателей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД призвали Запад прекратить защищать косоваров
- Министр иностранных дел Китая встретился с Илоном Маском
- Володин: США делают все для разрушения российской экономики
- СКР: по факту атаки беспилотников на Москву заведено уголовное дело
- Суд арестовал инженера из Ростова по обвинению в госизмене
- Еврокомиссия пригрозила Польше санкциями из-за создания комиссии по изучению влияния России
- Очевидец рассказал о «неадекватном» поведении устроившего ДТП в Мытищах водителя BMW
- Минфин: цифровые валюты не подходят для сбережения средств гражданами
- На Украине против Зеленского возбудили уголовное дело
- Полный простой: Сборная РФ по футболу не будет играть летом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru