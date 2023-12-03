СМИ: существует критическая зависимость Японии от российского краба

По данным издания, от импорта морепродукта будет сложно отказаться. Доля импорта российского краба выросла до 68,8 процента. Других районов добычи, способных обеспечить необходимые объемы для страны, не так много.

Как сообщил глава Tsukiji Crab Trading Тадааки Накамура, высокий спрос на продукцию получается удовлетворить благодаря низкой стоимости морепродуктов из России.

Ранее Япония призвала Россию отменить ограничения на импорт морепродуктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

