Япония призвала Россию отменить ограничения на импорт морепродуктов
Министерство иностранных дел Японии призвало Россию снять ограничения на импорт рыбной продукции, пишет РИА Новости.
Представитель внешнеполитического ведомства Японии Кацуро Китагава на встрече с временным поверенным в делах России в Японии Геннадием Овечко выразил сожаление относительно решения Москвы.
Дипломат назвал решение «несправедливым». По его мнению, запрет на импорт японских морепродуктов противоречит международным договоренностям.
«Последнее решение России является чрезвычайно прискорбным, и мы решительно призываем к его отзыву», - сказал Китагава.
О запрете поставок японской рыбы 16 октября сообщил Россельхознадзор. Решение принято в связи со сбросом воды с аварийной атомной электростанции «Фукусима».
Ранее запрет в отношении выловленной в Японии рыбы ввел Китай, напоминает «Радиоточка НСН».
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