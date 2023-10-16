Япония призвала Россию отменить ограничения на импорт морепродуктов

Представитель внешнеполитического ведомства Японии Кацуро Китагава на встрече с временным поверенным в делах России в Японии Геннадием Овечко выразил сожаление относительно решения Москвы.

Дипломат назвал решение «несправедливым». По его мнению, запрет на импорт японских морепродуктов противоречит международным договоренностям.

«Последнее решение России является чрезвычайно прискорбным, и мы решительно призываем к его отзыву», - сказал Китагава.

О запрете поставок японской рыбы 16 октября сообщил Россельхознадзор. Решение принято в связи со сбросом воды с аварийной атомной электростанции «Фукусима».

Ранее запрет в отношении выловленной в Японии рыбы ввел Китай, напоминает «Радиоточка НСН».

