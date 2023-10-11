Трутнев: Россия в два раза сократила импорт рыбной продукции из Японии

По его словам, это произошло на фоне сброса воды с аварийной АЭС «Фукусима-1».

Трутнев отметил, что КНР будучи главным импортером японских морепродуктов, ввел тотальный запрет на импорт и переработку любой рыбной продукции из Японии.

«Мы все больше производим своих рыбных продуктов, и все меньше пользуемся завозными», — подчеркнул вице-премьер.

Он также заверил сенаторов в том, что Роспотребнадзор контролирует все объемы импортируемой Россией рыбы.

Ранее у места сброса воды с АЭС «Фукусима-1» впервые обнаружили тритий, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

