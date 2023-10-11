Трутнев: Россия в два раза сократила импорт рыбной продукции из Японии
Объем импорта рыбной продукции из Японии в Россию снизился в два раза. Об этом заявил российский вице-премьер Юрий Трутнев на «Правительственном часе» в Совете Федерации, передает агентство «Прайм».
По его словам, это произошло на фоне сброса воды с аварийной АЭС «Фукусима-1».
Трутнев отметил, что КНР будучи главным импортером японских морепродуктов, ввел тотальный запрет на импорт и переработку любой рыбной продукции из Японии.
«Мы все больше производим своих рыбных продуктов, и все меньше пользуемся завозными», — подчеркнул вице-премьер.
Он также заверил сенаторов в том, что Роспотребнадзор контролирует все объемы импортируемой Россией рыбы.
Ранее у места сброса воды с АЭС «Фукусима-1» впервые обнаружили тритий, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru