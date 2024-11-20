СМИ: Супруга Зеленского отменила выступление в Словении

Супруга украинского лидера Владимира Зеленского Елена отменила свое выступление в университете в столице Словении в Любляне, сообщает STA.

Зеленская заявила о готовности украинцев жить без света ради членства в ЕС

Она посетила учебное заведение, чтобы ознакомиться с его деятельностью по помощи студентам с Украины, однако отменила запланированное выступление.

Незадолго до этого Зеленская посетила Национальную университетскую библиотеку, где неизвестный выкрикивал о том, что Россия победит в конфликте с Украиной.

Ранее стало известно, что певец Стинг продал винодельню в Италии компании жены Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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