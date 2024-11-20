СМИ: Супруга Зеленского отменила выступление в Словении

Она посетила учебное заведение, чтобы ознакомиться с его деятельностью по помощи студентам с Украины, однако отменила запланированное выступление.

Незадолго до этого Зеленская посетила Национальную университетскую библиотеку, где неизвестный выкрикивал о том, что Россия победит в конфликте с Украиной.

Ранее стало известно, что певец Стинг продал винодельню в Италии компании жены Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

