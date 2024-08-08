СМИ: Певец Стинг продал винодельню в Италии компании жены Зеленского

Английский певец Стинг (Гордон Самнер) продал свою винодельню Tenuta Del Palagio Wines в Тоскане компании, связанной с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Dataвase Italia, ссылаясь на данные итальянского кадастра.

Исполнитель и его супруга Труда Стайлер приобрели винодельню в 1997 году. Компания владеет около 100 га земли, в том числе 25 га виноградников, и производит ежегодно почти 130 тысяч бутылок 15 различных вин.

По данным Dataвase Italia, объект был продан в июне примерно за 75 млн евро. Новым владельцем винодельни стала компания San Tommaso S.R.L, зарегистрированная в Италии. Организация связана с семьей Зеленского: в 2019 году политик, который тогда был кандидатом в президенты, не задекларировал приобретенную компанией виллу Форте-дей-Марми. Бенефициаром San Tommaso S.R.L. была указана жена украинского президента Елена Зеленская, пишет 360.ru.

Dataвase Italia подчеркивает, что винодельня Стинга стала собственностью итальянской компании через две недели после визита Зеленского на саммит Группы семи в Италии.

