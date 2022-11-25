Зеленская заявила о готовности украинцев жить без света ради членства в ЕС

По ее словам, такие данные были видны из социального исследования. При этом Зеленская не уточнила, кто проводил это исследование и сколько людей в нем участвовало.

Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля. В июне страна получила статус кандидата на вступление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

