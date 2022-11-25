Зеленская заявила о готовности украинцев жить без света ради членства в ЕС

Более 90% жителей Украины готовы жить без света и тепла два-три года, если видят перспективу членства в Европейском союзе. Об этом сообщила супруга президента Украины Елена Зеленская в интервью Би-би-си.

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По ее словам, такие данные были видны из социального исследования. При этом Зеленская не уточнила, кто проводил это исследование и сколько людей в нем участвовало.

Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля. В июне страна получила статус кандидата на вступление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраина
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