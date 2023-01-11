FT: Великобритания заявила о намерении поставить Украине танки

Правительство Великобритания подтвердило намерение предоставить Украине танки, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака.

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Собеседник газеты подчеркнул, что Соединённое Королевство ускоряет поддержку Киева путём «военных технологий следующего поколения, которые помогут выиграть».

«Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам возможность изменить ход боевых действий», - цитирует FT представителя.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источник заявил, что Киеву могут быть предложены порядка десяти танков Challenger 2, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТанкиСпецоперацияУкраинаВеликобритания
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