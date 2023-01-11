FT: Великобритания заявила о намерении поставить Украине танки
Правительство Великобритания подтвердило намерение предоставить Украине танки, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака.
Собеседник газеты подчеркнул, что Соединённое Королевство ускоряет поддержку Киева путём «военных технологий следующего поколения, которые помогут выиграть».
«Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам возможность изменить ход боевых действий», - цитирует FT представителя.
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источник заявил, что Киеву могут быть предложены порядка десяти танков Challenger 2, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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