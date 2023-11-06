СМИ: Сухопутные силы ЦАХАЛ войдут в Газу в течение 48 часов
Сухопутные подразделения израильской армии могут начать вход на территорию города Газа в течение 48 часов. Об этом сообщает газета Haaretz.
Издание ссылается на оценку ситуации «израильских официальных лиц».
Накануне в Армии обороны Израиля сообщили, что военные полностью окружили город Газа и открыли выход к морю, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом ЦАХАЛ допустила работу гуманитарного коридора, чтобы население северной части анклава могло эвакуироваться на юг.
В понедельник израильская армия сообщила, что предоставила четыре часа жителям северных районов для безопасной эвакуации. Проезд по дороге Салах эд-Дин между севером и югом анклава доступен с 10:00 до 14:00 (с 11 до 15 часов по Москве).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru