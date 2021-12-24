СМИ: суд в Киеве разрешил задержать Порошенко

Собеседник агентства утверждает, что решение принято 24 декабря в рамках дела по подозрению в государственной измене, которым занимается Госбюро расследований.

По данным агентства, задержать Порошенко разрешили с целью его присутствия на рассмотрении ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее экс-премьер Украины Юлия Тимошенко посоветовала Порошенко оставаться в стране и доказывать свою невиновность.

