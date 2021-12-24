СМИ: суд в Киеве разрешил задержать Порошенко

Печерский районный суд Киева разрешил задержать бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на собственные источники.

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Собеседник агентства утверждает, что решение принято 24 декабря в рамках дела по подозрению в государственной измене, которым занимается Госбюро расследований.

По данным агентства, задержать Порошенко разрешили с целью его присутствия на рассмотрении ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее экс-премьер Украины Юлия Тимошенко посоветовала Порошенко оставаться в стране и доказывать свою невиновность.

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ТЕГИ:ГосизменаЗадержаниеСудУкраинаПётр Порошенко
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