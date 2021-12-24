СМИ: суд в Киеве разрешил задержать Порошенко
Печерский районный суд Киева разрешил задержать бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на собственные источники.
Собеседник агентства утверждает, что решение принято 24 декабря в рамках дела по подозрению в государственной измене, которым занимается Госбюро расследований.
По данным агентства, задержать Порошенко разрешили с целью его присутствия на рассмотрении ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее экс-премьер Украины Юлия Тимошенко посоветовала Порошенко оставаться в стране и доказывать свою невиновность.
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