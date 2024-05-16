СМИ: Суд над экс-президентом ЮАР пройдет в 2025 году

80-летнему Зуме предъявлено 16 обвинений в мошенничестве и взяточничестве, которые совершались при покупке истребителей, патрульных катеров и оборудования, когда политик занимал должность вице-президента в конце 1990-х годов. Процесс по этому делу начался в мае 2021 года. В том же году Зума был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы, однако вскоре после начала отбывания срока, был условно-дословно освобожден по состоянию здоровья.

Фонд экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы летом прошлого года подтвердил, что он находится на лечении в России. Поездка не была тайной, а сам политик вместе со своей командой летел обычным рейсом.

