Посол предупредил о возможном выходе ЮАР из БРИКС

По его словам, такая угроза существует. Наступление таких последствий возможно, если на предстоящих президентских выборах в мае 2024 года победит не представитель от «Африканского национального конгресса», а кандидат от оппозиции, пояснил дипломат.

«Велика вероятность, что, если это произойдет, Южная Африка будет выведена из БРИКС. Примерно таким же образом, как это произошло в Аргентине», — подчеркнул глава дипмиссии.

Он также добавил, что ряд оппозиционных партий в ЮАР относятся враждебно к России.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей официально отказался от БРИКС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



