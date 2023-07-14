Фонд экс-президента ЮАР подтвердил его лечение в России
14 июля 202315:57
Фонд экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы подтвердил, что он находится на лечении в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно прогнозам, Зума может вернуться на родину на следующей неделе.
Отмечается, что поездка не была тайной, а сам политик вместе со своей командой летел обычным рейсом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru