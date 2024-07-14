Reuters: Байден заявил, что не получал данных о покушении на Трампа
14 июля 202402:01
Глава Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не получал информации о предполагаемом покушении экс-президента Дональда Трампа, сообщает Reuters.
Это произошло во время выступления политика перед сторонниками в штате Пенсильвания. Трамп прервал выступление. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана. При этом у Трампа окровавлено ухо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Позже Трамп заявил, что находится в порядке после предполагаемой стрельбы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru