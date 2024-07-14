Reuters: Байден заявил, что не получал данных о покушении на Трампа

Глава Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не получал информации о предполагаемом покушении экс-президента Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Это произошло во время выступления политика перед сторонниками в штате Пенсильвания. Трамп прервал выступление. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана. При этом у Трампа окровавлено ухо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Позже Трамп заявил, что находится в порядке после предполагаемой стрельбы.

