Reuters: Байден заявил, что не получал данных о покушении на Трампа

Глава Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не получал информации о предполагаемом покушении экс-президента Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Это произошло во время выступления политика перед сторонниками в штате Пенсильвания. Трамп прервал выступление. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана. При этом у Трампа окровавлено ухо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Позже Трамп заявил, что находится в порядке после предполагаемой стрельбы.

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