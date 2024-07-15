СМИ: Стрелявшего в Трампа восприняли как угрозу еще до митинга

По данным телеканала, Мэтью Крукс вел себя подозрительно. Его заметили силовики снаружи мероприятия. Правоохранители сочли его поведение у рамок металлоискателя подозрительным. Сотрудники полиции передали по рации команду присмотреть за Круксом.

Позже стало известно, что правоохранительные органы США обнаружили взрывчатку в машине стрелка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

