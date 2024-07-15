СМИ: Стрелявшего в Трампа восприняли как угрозу еще до митинга

Стрелявшего в бывшего президента США Дональда Трампа силовики воспринимали как угрозу еще до начала митинга, сообщает CNN.

Медведев заявил, что если Трампа не убьют, то он победит в предвыборной гонке

По данным телеканала, Мэтью Крукс вел себя подозрительно. Его заметили силовики снаружи мероприятия. Правоохранители сочли его поведение у рамок металлоискателя подозрительным. Сотрудники полиции передали по рации команду присмотреть за Круксом.

Позже стало известно, что правоохранительные органы США обнаружили взрывчатку в машине стрелка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАПокушениеДональд Трамп

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