СМИ: Стрелявшего в Трампа восприняли как угрозу еще до митинга
15 июля 202404:31
Стрелявшего в бывшего президента США Дональда Трампа силовики воспринимали как угрозу еще до начала митинга, сообщает CNN.
По данным телеканала, Мэтью Крукс вел себя подозрительно. Его заметили силовики снаружи мероприятия. Правоохранители сочли его поведение у рамок металлоискателя подозрительным. Сотрудники полиции передали по рации команду присмотреть за Круксом.
Позже стало известно, что правоохранительные органы США обнаружили взрывчатку в машине стрелка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru